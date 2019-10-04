Москва, 4 октября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Nvidia запустила в России игровой облачный сервис GeForce Now, её партнером в проекте стала российская компания «Сафмар» Михаила Гуцериева. Любой желающий может уже прямо сейчас посмотреть, что такое облачный гейминг.

GBPublic_PR Компьютерные игры

Сейчас в библиотеке GeForce Now 30 игр, отмечается, что впоследствии их число увеличится до 400. Через него можно будет запускать многие известные игры за исключением тех проектов, которые присутствуют в EA Origin и Microsoft Store. Стоимость абонентской платы составляет 999 рублей в месяц. «Коммерсантъ» сообщил, что «Сафмар» вложила в проект более 1 млрд рублей.

Читайте также: В 35 лет квартира нужна, а в 36 — нет? — депутат Госдумы о льготной ипотеке

Облачный гейминг — это технология, при которой вычислительная нагрузка при запуске видеоигр переносится с локального компьютера на удаленное сетевое устройство. Ранее ИА REGNUM сообщило, что не фестивале Comic Con Russia 2019 компания «Билайн» представила свою облачную игровую платформу Beeline Gaming.