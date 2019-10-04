Ташкент, 4 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Автодороги в Узбекистане абсолютно не отвечают современным требованиям развития страны. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает телеканал «Узбекистан 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Глава государства отметил, что в сферу строительства и ремонта автодорог необходимо внедрять рыночные механизмы и привлекать международные финансовые организации. Отмечается, что на основе государственно-частного партнёрства планируется реализовать 18 проектов.

В частности, на реконструкцию автодороги Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Термез с четырёхголосным бетонным покрытием планируется выделить $210 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Ташкенте состоялось совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященное развитию дорожного хозяйства. Глава государства заявил, что все новые автодороги в республике будут иметь цементно-бетонное покрытие.