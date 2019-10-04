Тампа, США, 4 октября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

В составе «Тампы» российский форвард Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей. Кроме того, на счету российского защитника Михаила Сергачёва три голевые передачи.

Также шайбы забросили Кевин Шаттенкирк, Ондржей Палат, Патрик Марун и Эрик Чернак.

В составе «Флориды» заброшенные шайбы на счету Майка Хоффмана и Винсента Трочека.

Отметим, что российский вратарь Сергей Бобровский дебютировал в составе «Флориды». На его счету 25 отражённых бросков из 29. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.

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