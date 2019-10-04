Петербургу обещают мокрый снег
Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после прохождения атлантического циклона, принесшего сильный ветер и дожди, установилась холодная погода. В пятницу, 4 октября, в городе вновь пройдут осадки, в том числе в виде мокрого снега.
Дарья Драй ИА REGNUM
Спасение от снега
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, «Санкт-Петербург сегодня будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклонического вихря».
По прогнозу синоптика, ожидаются кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит +4…+6°, в Ленинградской области +2…+7°.
Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с.