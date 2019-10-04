Москва, 4 октября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. В России треть опрошенных граждан (31%) после выхода на пенсию рассчитывают на финансовую помощь своих детей, свидетельствуют данные опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Фараон де Винтер. Старуха молится. 1878

Отмечается, что 69% опрошенных на пенсии не полагаются на детей. Большинство из тех, кто рассчитывает в старости на своих детей, — неработающие граждане (36%) и женщины (34%). Реже всех надеются на помощь детей мужчины (74%) и работающие граждане (72%), передает ТАСС.

Опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, проводился в августе 2019 года в 52 регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, средний размер пенсии в России, по данным правительства, в 2018 году составил 13 384 рубля, запланировано в 2019 году — 14 208 рублей, на конец 2020 года пенсия вырастет до 14 947 рублей. Всего на сегодняшний день пенсии в стране получают 43,871 млн человек.

Отметим, что в России с 1 января 2020 года порядка 31 млн пенсионеров проиндексируют пенсию на 6,6%, это в 1,5 раза больше инфляции, которая по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,8%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

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