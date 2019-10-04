Сеул, 4 октября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Сеульский филармонический оркестр

По данным источников, первое выступление оркестра состоится 4 октября в Санкт-Петербургской Академической Филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Последующие выступления состоятся в Свердловской государственной филармонии города Екатеринбурга (7.10) и Московском концертном зале «Зарядье» (8.10).

Известно, что в качестве дирижера выступит Маркус Штенц. Также в программе заявлены ведущий пианист Им Дон Хёк и главный исполнитель — Ким Ун Сик.

4 октября в Санкт-Петербурге Сеульский симфонический оркестр исполнит концерт для фортепьяно с оркестром №1 П. И. Чайковского и симфонию №3 («Героическая») Людвига ван Бетховена.

7 и 8 октября в оркестр исполнит концерт для фортепиано с оркестром А. Н. Скрябина, симфонию №3 («Героическая») Бетховена, а также произведения южнокорейского композитора Чо Ын Хва.

Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».