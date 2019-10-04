Мадрид, 4 октября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. «Однажды я сказал, что национализм — это кокаин для среднего класса, — заметил историк и писатель шотландского происхождения Нил Фергюсон на мадридской конференции, беседуя с корреспондентом испанского издания El Mundo. — Я проводил параллель с «опиумом для народа», который Маркс видел в религии. Чем национализм безусловно является, так это стимулятором. Стоит взглянуть, как его используют в политических целях в Европе, в США, даже в Азии, и начинаешь думать, что никто не помнит событий XX века».

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

В ответ на это представитель испанского издания закономерно перевел разговор на каталонский кризис. Фергюсон, который никогда не поддерживал идею о независимости родной Шотландии, несколько раз повторил, что у Испании те же проблемы, что у Европы и у всего мира. «Каталонии стоит обратить взгляд к швейцарским кантонам, а не к тому, что происходило в Югославии», — посоветовал историк. И добавил: «Я вам скажу как шотландец: мир не нуждается в новых маленьких странах».

«Мое отношение к Каталонии то же, что и к шотландской проблеме, — продолжил Фергюсон. — Каковы реальные выгоды? И потом — превзойдут ли они уплаченную цену? Нет, я уверен, что нет». Он также упомянул Брексит, подчеркнув, что и этот разрыв окажется куда более сложным, чем кажется. «Очевидно, что страсти в Барселоне кипят очень сильно, даже сильнее, чем в Эдинбурге […] Но каталонцы не понимают, чего им будет стоить свобода», — высказался шотландец.