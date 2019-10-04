Ставрополь, 4 октября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Уборка винограда на Ставрополье завершается традиционным праздником — фестивалем «Молодое вино». Фестиваль проходит в Кисловодске уже в шестой раз по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В нем принимают участие свыше 30 отраслевых краевых предприятий, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе Ставропольвиноградплодопрома.

Пампео Массани. Виноделы

На Курортном бульваре раскинулась ярмарка, на которой представлены молодое вино урожая 2019 года, а также известные марки вин и коньяков, произведенных в крае. Местные жители и гости Ставропольского края смогут попробовать виноград лучших сортов, продегустировать молодое вино предприятий Ставрополья. Методом народного голосования будет выбрано лучшее. Кроме того, пройдет выставка-дегустация «авторских вин».

Виноградари шести районов Ставрополья на своих подворьях представят образцы своей продукции, проведут мастер-классы по виноградарству и научат желающих самим делать белое и красное вина. Здесь же любителям садоводства и виноградарства предложат для продажи лозу и саженцы.

В рамках мероприятия будет проведено награждение лучших виноградарей и виноделов Ставрополья.