Москва, 4 октября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Температура воздуха в столице России 4 октября поднимется до +14 °С. Об этом 4 октября сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

Также ожидаются облачная погода и дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха в городе составит от +12 до +14 °С.

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что В Москве и Подмосковье 5 и 6 октября ожидается дождь с мокрым снегом.