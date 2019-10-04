Киев, 4 октября, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Американские инвесторы, готовые инвестировать в добычу газа на Украине более $1 млрд, в настоящий момент серьезно напряглись из-за налоговых инициатив нынешней киевской власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Об этом сегодня, 4 октября, сообщает украинский эксперт Анатолий Амелин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт подчеркивает, что партия «Слуга народа» предлагает отменить «ничем не обоснованные льготы», стимулирующие добычу газа на Украине. Амелин считает, что это «реверанс «Газпрому» и России в целом», а у Украины не будет с такими идеями ни инвестиций, ни рабочих мест, ни роста добычи газа, ни независимости.

«Хочу напомнить народным депутатам, что Украина энергозависимая страна и импортировала в 2018 году 10,59 млрд кубометров газа на $3 млрд… Странным выглядит то, что Украина является энергозависимой страной, занимая 2-е место в Европе по запасам газа, но, как говорят профильные эксперты, Украина последние 30 лет не проводила разведку новых площадок и не увеличила запасы. А без открытия новых месторождений объем добычи будет падать», — подчеркивает специалист.

Он отмечает, что, по статистике, для бурения одной успешной скважины на Украине инвестору в среднем нужно пробурить три — и все это ему обходится уже в $9-$60 млн, в зависимости от глубин, конструкции и условий, без учета строительства газовой инфраструктуры и налоговой нагрузки.

Также Амелин подчеркивает, что очереди желающих бурить газовые скважины на Украине не было до момента введения в 2016 году стимулирующей ренты.

«Для новых скважины ввели пониженную ставку ренты 12%, вместо 29% для старых (для них ничего не изменилось!). Оглядываясь на Европу (мы же туда идем?), стоит вспомнить, что в Румынии ставка ренты на газ составляет 15%, в Польше — 0,7%, а в Украине — 29%. При этом средняя эффективная ставка ренты в странах Европы составляет 12%. Т. е. Украина даже не приблизилась к Польше как к основному конкуренту», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно официальным данным, добыча газа на Украине в январе — августе 2019 года увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13,88 млрд кубометров топлива.