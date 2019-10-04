Киев, 4 октября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести разведение войск вдоль всей линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 октября в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

"Он планирует после этого разведения в трёх точках развести во всех 400 км, чтобы люди перестали гибнуть на всех этих 400 км, и так шаг за шагом. Я считаю, что он не имел морального права… дольше ждать», — рассказал министр.

Напомним, в данный момент разведение войск осуществлено в районе населённого пункта Станица Луганска (ЛНР). Планируется разведение ещё на двух участках фронта общей протяжённостью 3 км в районе населённых пунктов Золотое и Петровское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Украины заявили, что условием для начала процедуры разведения является отсутствие обстрелов в течение одной недели.