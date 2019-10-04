Томск, 4 октября, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Томской области создаётся сад жимолости, который станет одним из крупнейших в России. Как сообщили ИА REGNUM 4 октября в областной администрации, в окрестностях посёлка Кандинка Томского района осенью 2019 года уже высадили почти 40 тысяч саженцев северной ягоды на 20 гектарах земли.

Tomsk.gov.ru Работа по созданию крупнейшего в России сада жимолости

Ягода ещё на 80 га будет высажена в следующие два года. Плантация формируется для промышленной уборки ягоды при помощи комбайна.

«Подобных садов интенсивного типа в России пока нет», — подчеркнули в администрации.

Молодые кустики начнут плодоносить через четыре года. С одного гектара планируют собирать 0,5 тонны ягоды. Через 7 — 10 лет сбор с плантации может достичь 500−600 тонн.

Инвестиционный проект, общая стоимость которого составляет 300 млн рублей, реализует сельхозпредприятие «Северный сад».

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске планируют создать «умную» ягодную плантацию.