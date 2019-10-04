Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов. Об этом 4 октября сообщили в государственной корпорации «Росатом».

Hanko Ледокол Арктика

»Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности», — приводит РИА Новости слова представителя «Росатома».

Также он отметил, что после указанных испытаний начнутся ходовые испытания нового российского ледокола.

Ледокол «Арктика» оборудован новейшей установкой РИТМ-200 с двумя ядерными реакторами мощностью 175 мегаватт каждый, разработанной нижегородским предприятием «Росатома» «ОКБМ Африкантов».

Ожидается, что начало эксплуатации данной установки даст толчок развитию не только ледокольного флота России, но и новым проектам России в области ядерной генерации.

Напомним, новый российский ледокол «Арктика» построен по заказу госкорпорации «Росатом» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, его сдача в эксплуатацию назначена на 2020 год.