Москва, 4 октября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. На портале «Активный гражданин» для жителей Москвы открылось голосование о программе реновации, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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Москвичам предлагается ответить на вопросы, нужно ли вносить изменения в процесс реализации программы и какие.

Свое мнение участники голосования могут высказать, ответив на четыре вопроса: срок реализации программы, отношение к покупке квартиры в квартале реновации, как повлияет программа реновации на комфорт в районе.

В четвёртом вопросе москвичи ответят, проживают ли они в доме, который вошел в программу реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве по программе реновации жилья строится 125 домов.

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