Москва, 4 октября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Виктор Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

Мужчинам для счастья нужно больше, чем женщинам — 181 тыс. рублей против 138 тыс. рублей. При этом респонденты моложе 24 лет «согласны» на 118 тыс. рублей, граждане старше 25-ти, но моложе 34 лет — на 159 тысяч рублей, от 35 до 44 лет — на 172 тыс. рублей, а старше 45 лет на 171 тыс. рублей.

Максимальная желаемая зарплата — у жителей Москвы, 212 тыс. рублей в месяц. Жители Владивостока хотели бы зарабатывать 205 тыс. рублей, Ростова-на-Дону — 200 тыс. рублей. Самые скромные запросы в Кирове (120 тыс. рублей) и Оренбурге (115 тыс.).

Опрос проводился в августе среди 2,5 тыс. работающих граждан старше 18 лет.

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