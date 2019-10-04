Пермь, 4 октября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В Пермском крае суд обязал УФСИН по региону отремонтировать помещения в подведомственном филиале «Больницы №3», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки режимного учреждения выяснилось, что состояние отдельных помещений терапевтического отделения требует ремонта. В частности, проверяющие столкнулись с тем, что на стенах и потолке имелись сколы, краска и штукатурка отслаивались, на оконных блоках имелись дефекты, а на полу — повреждения. Последовал иск в суд.

Судебная инстанция удовлетворила требования прокуратуры о возложении обязанности на ФКУ ОИК-11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю организовать ремонтные работы в терапевтическом отделении филиала больницы. При этом ФСИН России должна организовать финансовое обеспечение ремонтных расходов.