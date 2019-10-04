Одесса, Украина, 4 октября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Мэрии Одессы следует зарезервировать территорию под строительство космодрома, заявил вице-мэр Павел Вугельман в ходе инвестиционного форума 5T, сообщил 3 октября местный ресурс «Думская».

Ракета. Детская игрушка

"Раньше такие слова могли бы казаться фантастикой, но сегодня уже нет. И если мы привыкли называть Одессу морскими воротами Украины, то мы верим, что в будущем она станет и космическими воротами», — заявил чиновник.

Вугельман добавил, что принятие космической программы Украины откроет путь к большим свершениям, к которым Одесса должна готовиться уже сейчас.

Напомним, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял о планах построить на Украине несуществующий высокотехнологичный вид транспорта Hyperloop. Его преемник рассказал, что проще изобрести телепортацию.

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Напомним также, 2 октября 2019 года Верховная рада Украины приняла закон, дающий право частным предпринимателям работать в сфере космической деятельности.