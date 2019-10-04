Москва, 4 октября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Порывистый ветер и ливни ожидаются в Москве 4 октября, сообщает центр «Фобос».

Борис Кустодиев. Осень (Над городом). 1918

"В столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, порывистым ветром и вторжением более свежего воздуха», — говорится в прогнозе.

В Москве в течение дня будет облачно, ожидаются ливни. Воздух прогреется от 13 до 15 градусов, в Подмосковье — от 11 до 16. Ветер порывистый, до 10 м/с.