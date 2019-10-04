Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Складское помещение загорелось ранним утром 4 октября в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил всю площадь одноэтажного металлического склада, которая составляет 3900 кв. метров.

Hans Пожар

Как рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 05:11 мск от дома 96 по улице Софийской. После прибытия пожарных подразделений ранг пожара повышался до №3, но затем был снижен до №1-БИС.

В 07:56 мск пожар на складе был локализован.

Сведений о пострадавших нет. На месте ЧП работают 12 единиц техники и 49 человек личного состава ГУ МЧС по Петербургу.