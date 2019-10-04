Париж, 4 октября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет «позволить тем, кто был рядом» с его предшественником, Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября, встретиться на приеме в Елисейском дворце 7 октября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Известно, что гости получили приглашение 3 октября. Через неделю после похорон Жака Ширака глава государства пригласил бывших сотрудников покойного президента.

«Это возможность встретиться неформально», — заявил один из бывших сотрудников Жака Ширака.

Издание отмечает, что от бывшего фотографа до сотрудников службы безопасности, которые работали вместе с Жаком Шираком в течение его двенадцати лет на посту президента, приглашены все сотрудники Елисейского дворца того времени.

Не исключено, что глава французского государства выступит с речью по этому случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен заявил, что Жак Ширак не был лучшим из президентов.