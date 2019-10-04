Москва, 4 октября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 3 октября снижением по рублевым парам. Укреплению рубля способствовало утреннее повышение цен на нефть марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Рубль уходил в минусовую зону по отношению к иностранным валютам на американской сессии вслед за нефтяными котировками после публикации слабого сервисного индекса ISM. Индекс сектора услуг от Института управления поставками упал до 52,6 в сентябре с 56,4 в предыдущем месяце.

Значение индекса является минимальным за последние три года. На фоне замедления темпов экономического роста в США нефть подешевела до 56,13. К закрытию дня нефть вышла в плюс, а вместе с ней и рубль.

Торги по рублевым парам 3 октября закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 65,12 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 71,40 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,11%, до 80,36 руб.

Сегодня, 4 октября, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,51%. Цена продолжает восстановление после шестнадцатидневного падения с $69,64. Позитивный настрой на нефтяном рынке положительно скажется на рубле во время открытия Мосбиржи. Есть основания полагать, что пара доллар/рубль вернется под отметку 65 руб.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится отчет по рынку труда в США, который выйдет в 15:30 мск. Рынок заложил в цены плохой показатель, поэтому перед выходными днями доллар может укрепиться, рубль ослабиться. Стоит посмотреть, как на данные отреагирует нефть. Если не упадет, то по рублю ожидается укрепление до 64,60 к 8 октября.

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