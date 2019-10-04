Москва, 4 октября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Официальный представитель автомобильной марки Jeep на российском рынке компания ООО «ЭфСиЭй РУС» объявила о том, что отзывает в России 64 автомобиля Jeep Cherokee. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Jeep Cherokee

Отзываются автомобили, проданные в России с сентября 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является электронный блок управления Occupant Restraint (ЭБУ), который может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения», — говорится в сообщении ведомства.

В некоторых случаях потеря связи с блоком управления этих датчиков может привести к том, что подушки безопасности могут сработать с запозданием, раскрыться не полностью или не раскрыться вообще.

Сообщается, что при обращении в дилерский центр компании на перечисленных выше автомобилях будет произведена замена неисправных датчиков ускорения.

Напомним, 30 сентября представитель компании BMW в России объявил об отзыве 287 автомобилей BMW X3, в которых необходимо было заменить задний центральный подголовник.

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