Якутск, 4 октября, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В Верхоянском районе Якутии на одном из сельхозпредприятий платили заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зарплата

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Межрайонная прокуратура внесла в адрес руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Полюс Холода» представление, возбудила дело об административном правонарушении.

Нарушения устранены, права работников восстановлены. Директор и юрлицо оштрафованы на 40 тыс.рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года правительство РФ предлагает установить МРОТ в размере 12 130 рублей.