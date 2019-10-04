В Якутии работники сельхозкооператива получали зарплату ниже МРОТ
Якутск, 4 октября, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В Верхоянском районе Якутии на одном из сельхозпредприятий платили заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Зарплата
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Межрайонная прокуратура внесла в адрес руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Полюс Холода» представление, возбудила дело об административном правонарушении.
Нарушения устранены, права работников восстановлены. Директор и юрлицо оштрафованы на 40 тыс.рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года правительство РФ предлагает установить МРОТ в размере 12 130 рублей.