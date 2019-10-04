Екатеринбург, 4 октября, 2019, 07:37 — ИА Регнум. В Чкаловском районном суде Екатеринбурга избили пристава. Об этом сообщаетЕАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. Драка

По информации агентства, конфликт возник между судебным приставом и семейной парой. Государственного служащего повалили на пол, после чего сделали несколько ударов ногой. Пристав не воспользовался специальными средствами, которые полагаются ему по службе, — баллончиком и дубинкой.

Одного из нападавших — мужчину — задержали, а его супруга успела скрыться.

Напомним, в апреле 2019 года в Москве попытались напасть с ножом на судебного пристава. Исполнитель смог обезоружить нападавшего.