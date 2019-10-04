Вашингтон, 4 октября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп дотронулся до колена финского президента Саули Ниинисте в ходе личной встречи лидеров стран. Кадры с этим эпизодом вызвали у пользователей интернета ироничную реакцию.

Presidentti.fi Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Саули Ниинисте

В ходе совместной пресс-конференции Трамп на словах «Финляндия — счастливая страна» хлопнул по колену финского президента. Ниинисте сделал недовольное лицо и отмахнулся от жеста американского лидера. Это и стало предметом потехи для пользователей соцсетей.

«Как будет по-фински «харассмент»?», — пошутил один из пользователей Twitter.

Также ряд комментаторов отметил, что поведение Трампа зачастую противоречит общепринятым правилам приличия. Некоторые посчитали, что такая черта характерна исключительно для жителей США.