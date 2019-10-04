Чебоксары, 4 октября, 2019, 07:07 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор двум жителям республики, которые были задержаны при попытке продать оружие. Они получили реальные сроки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по республике.

Mascamon Револьвер «Наган»

Следствием установлено, что злоумышленники продали «третьим лицам» револьвер («Наган»), обрез охотничьего оружия и отдельный ствол к нему с патронами. Они были задержаны в феврале 2019 года в Чебоксарах с поличным во время совершения сделки.

Калининский районный суд Чебоксар признал злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, сбыт оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Один из фигурантов получил три года колонии общего режима, другой — 11 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

Правоохранители напоминают, что граждане, которые незаконно хранят оружие, должны добровольно сдать его. Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии свыше 16,1 тыс. жителей имеют право на хранение и ношение оружия, из них около 14,6 тыс. человек владеют огнестрельным длинноствольным оружием. Ежегодно число граждан, получающих право на ношение оружия, растёт на 4−5% — прирост происходит, как правило, за счёт молодёжи, приобретающей травматическое оружие.

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