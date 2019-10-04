В Приамурье введут противопожарный режим
Благовещенск, 4 октября, 2019, 07:06 — ИА Регнум. В Амурской области комиссия по чрезвычайным ситуациям зафиксировала появление большого количества термоточек на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В целях контроля подготовки населённых пунктов к осеннему пожароопасному сезону в регионе будут созданы межведомственные группы.
«Подготовку населённых пунктов к осеннему пожароопасному режиму главам муниципалитетов необходимо взять на личный контроль», — заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.
В области вокруг населённых пунктов обновлено более тысячи км противопожарных полос. Окошены более 3,8 тысячи участков.
По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 10 октября в Приамурье может быть введён режим пожароопасного периода.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии начали гореть леса, к настоящему моменту ликвидированы два лесных пожара.