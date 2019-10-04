Красноярск, 4 октября, 2019, 06:55 — ИА Регнум. В Большом концертном зале Красноярска 3 октября состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня учителя. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Красноярского края, мероприятие собрало около тысячи гостей. Для преподавателей выступили лучшие творческие коллективы города и края.

Пресс-служба министерства образования Красноярского края Концерт для красноярских педагогов

Указом губернатора региона Александра Усса пятидесяти работникам образования присвоили почётное звание «Заслуженный педагог Красноярского края».

По данным минобразования, численность педагогических работников школ в Красноярском крае — почти 30 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — учителя. Всего в краевой системе образования трудятся более 49 тысяч педагогических работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в честь Дня учителя главные городские часы Красноярска исполнят мелодию по мотивам песни композитора Александра Флярковского «Прощальный вальс».