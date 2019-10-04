Омск, 4 октября, 2019, 06:09 — ИА Регнум. В Омске чествовали лучших педагогов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, 14 педагогам присвоили звание «Заслуженный работник образования Омской области».

Omskportal.ru Праздник для омских педагогов

Торжественное мероприятие прошло 3 октября в центре творческого развития и гуманитарного образования. Творческие коллективы подарили гостям праздника яркие концертные номера. Лучшие педагогические работники получили награды. Впервые прозвучал гимн омских педагогов.

Всего в Омской области на сегодняшний день насчитывается более 100 заслуженных работников системы образования.

Из 14 награждённых 3 октября педагогов восемь представляют городские образовательные организации, шесть — сельские.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября отмечается Всемирный день учителя.

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