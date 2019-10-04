Вашингтон, 4 октября, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Глава министерства энергетики США Рик Перри объявит об уходе в отставку в ноябре 2019 года, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Gage Skidmore Рик Перри

Ряд источников предположил, что уход Перри связан со скандалом вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с началом процедуры импичмента Трампа, инициированной демократами в Конгрессе США. Однако три источника газеты подчеркнули, что уход отставка Перри не связана с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за скандала вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским ушел в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.