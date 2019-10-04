Ягодное, Магаданская область, 4 октября, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Полиция установила злоумышленника, который сообщил 1 октября о подозрительном предмете в школе № 21 в Магадане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный террорист

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Приехавшие на место сапёры, Росгвардия и полиция в ходе обследования школы ничего подозрительного не обнаружили.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям сил правопорядка в ходе дежурных суток был установлен несовершеннолетний житель Ягоднинского городского округа, который позвонил по телефону «112» и сделал заведомо ложное сообщение», — рассказали в МВД Колымы.

Решается вопрос о привлечении родителей ученика к ответственности, а также о возмещении материальных затрат, понесённых в ходе работы по ложному сообщению.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября неизвестный позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в школе. Учителей и учеников срочно эвакуировали.