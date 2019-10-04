Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2019, 04:06 — ИА Регнум. На Камчатке во время масштабного двустороннего учения, парашютисты 155-й бригады морской пехоты высадились на аэродроме условного противника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Высадку парашютистов осуществили самолёты Ан-26 авиации Тихоокеанского флота. Приземлившись, морские пехотинцы уничтожили охранение аэродрома, захватили назначенные рубежи и обороняли аэродром до подхода основных сил десанта.

Как сообщало ИА REGNUM, расчёты ракетных войск стратегического назначения осуществили учебный пуск ракеты «Тополь-М» по боевому полю на полигоне «Кура» на Камчатке. Боевой блок успешно достиг заданной точки.