Стокгольм, 4 октября, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.

Anders Hellberg Грета Тунберг

Описание учетной записи в Twitter Тунберг теперь таково: «Добрая, но плохо информированная девочка».

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин назвал Тунберг «доброй девочкой и очень искренней», однако подчеркнул, что благие намерения экоактивистов могут использоваться в чьих-то корыстных интересах. Российский лидер также подчеркнул, что призывы к отказу от невозобновляемых источников энергии в настоящее время едва ли реализуемы.

Ранее Тунберг уже меняла описание своего профиля в соцсети после высказывания глав государств. Она уже ставила в профиль цитату американского президента Дональда Трампа, прокомментировавшего ее выступление в ООН.