Нью-Йорк, США, 4 октября, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Необходимо рассмотреть вопрос проведения сессий Первого комитета Генассамбеи ООН в 2020 году вне территории США — в Вене или Женеве. Об этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 3 октября заявил на заседании комитета Генассамблеи ООН.

Женева

Это же, по словам дипломата, касается и работы Комиссии ООН по разоружению.

По словам Полянского, речь идет «не о цепочке случайностей, а о злостном нарушении США своих обязательств», что оставляет для России «только один вариант» для возможности вести диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности.

Ранее ИА REGNUM писало о скандальной ситуации с невыдачей въездных виз в США членам делегации РФ, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

В связи с тем, что визы не были выданы трети российской делегации, намеревавшейся принять участие в работе Первого комитета 3 октября, Россия предложила взять техническую паузу для экстренного урегулирования вопроса.