Вашингтон, 4 октября, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп отозвал экс-посла США на Украине Мэри Йованович из-за частых жалоб своих сторонников на нее, утверждает газета The Wall Street Journal.

Mil.gov.ua Мари Йованович

Издание утверждает, что работой Йованович были недовольны ряд сторонников Трампа в действующей администрации, в том числе и его личный адвокат Рудольф Джулиани. Экс-посол США вызвала недовольство тем, что не смогла убедить украинские власти в необходимости расследования против бывшего вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера. При этом газета утверждает, что Йованович якобы была «очень близка» Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что обратится к Китаю с просьбой провести расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. В ответ на это заявление члены Демократической партии Соединенных Штатов обвинили американского лидера в призывах к иностранному вмешательству в выборы.