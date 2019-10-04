Пекин, 4 октября, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и король Бельгии Филипп обменялись поздравительными телеграммами по случаю рождения пары гигантских панд в Бельгии, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

travel oriented Детёныш панды

В своей телеграмме Си заявил, что рождение двух малышей заслуживает совместного празднования, добавив, что он уверен в том, что это станет красивой историей в китайско-бельгийских отношениях.

По его словам, он придает огромное значение китайско-бельгийским отношениям и готов работать вместе с королем во имя выведения двусторонних отношений в русле дружбы и сотрудничества на новый уровень.

Со своей стороны, король Филипп заявил, что рождение двух гигантских панд является прекрасным событием, а сам он высоко оценивает развитие двусторонних отношений.

Напомним, что в августе 2019 года панда Хао Хао, которая была одолжена китайским правительством Бельгии в 2014 году, родила в зоопарке провинции Эно на западе Бельгии двух детенышей — мужского пола весом 160 граммов и женского весом 150 граммов. Они стали вторым и третьем детенышем панды, рожденными в зоопарке Пайри Дайза после рождения в июне 2016 года Тянь Бао — первой панды, которая была рождена в Евросоюзе.