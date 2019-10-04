Омск, 4 октября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Уборочная кампания в Омской области выходит на финишную прямую. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, омские аграрии обмолотили 1,7 млн га, что составляет 87,6%.

Зерно

Намолочено 2,8 млн тонн зерна. Урожайность — 16,4 ц/га.

Обмолот яровой пшеницы провели на площади 1,2 млн га. Это 85,9% от плана. Намолочено 1,9 млн тонн при урожайности 15,8 ц/га.

Практически полностью обмолочены ячмень и горох. Овёс обмолочен на 82,7%.

План по заготовке сена выполнили все районы области. Овощи убраны с площади 3,6 тыс. га (89,3% от плана). Картофель выкопан с площади 23,2 тыс. тонн (96,4% от плана).

Власти рекомендовали аграриям ускориться с уборкой сельскохозяйственных культур и сделать это до 11 октября. После этой даты ожидается ухудшение погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября в Омской области было убрано более 84% урожая.