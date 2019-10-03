Вашингтон, 4 октября, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Уже 18 смертей от заболеваний, вызванных курением вейпов, подтверждено в Соединенных Штатах, сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США.

Электронные сигареты

По последним данным центра, 18 человек скончались в 15 американских штатах в результате курения электронных сигарет. Средний возраст погибших составляет 50 лет (возраст варьируется от 27 лет до 71 года). Также в настоящее время зафиксировано 1080 обращений в медучреждения с жалобами на болезнь легких от курящих вейпы.

«К сожалению, это может быть лишь верхушкой от айсберга, когда речь идет о растущей угрозе здоровья для американской общественности, особенно для молодежи», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские врачи провели исследования легочной ткани вейперов. При обследовании медики обнаружили повреждения легких, напоминающие химические ожоги. Предполагается, что их могли оставить содержащиеся в жидкостях для вейпа токсичные вещества. Ранее также сообщалось о 15 подтвержденных смертях в результате курения электронных сигарет.