Куала-Лумпур, 4 октября, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Приход китайского технологического гиганта Huawei в Малайзию поможет ускорить внедрение технологий связи пятого поколения посредством подписания договора поставки, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Brücke-Osteuropa Штаб-квартира Huawei

Председатель ведущей компания конвергентных коммуникаций и цифровых услуг Малайзии компании Maxis Аршад Раджа Тун Уда заявил, что соглашение стало важным шагом вперед для страны.

«Двигаясь к цифровой эпохе, нам необходимы сети связи нового поколения, которые достаточно мощные для того, чтобы поддерживать современные приложения вроде умных городов, умного сельского хозяйства и умных домов, которые являются лишь частью из возможных. Вот где нужен 5G», — заявил он.

Согласно соглашению, компания Huawei займется поставками 5G оборудования и услуг на период трех лет, позволив компании Maxis модернизировать уже существующие сети, дабы они были совместимы с сетями пятого поколения прежде, чем предстать перед конечным потребителем. Китайская компания также займется переподготовкой малазийских кадров

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который наблюдал за подписанием договора, заявил, что Малайзия не может себе позволить отставать от технологических новшеств, а также поприветствовал подписание.

Напомним, что технологии связи пятого поколения 5G представляют высокие скорости доступа к сети интернет при минимальных задержках, что позволяет осуществлять на практике ранее считавшееся уделом будущего, вроде удаленных операций на организме человека через интернет. Компания Huawei является общепризнанным лидером в этой сфере.