Луанда, 4 октября, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Бенгельская железная дорога, построенная китайской компанией China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20) была официально передана в эксплуатацию в ангольском порту Лобито, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Новиков Сергей Владимирович(SerrNovik) Железная дорога

Железная дорога длиной 1344 км пролегает через Анголу от порта Лобито на берегу Атлантического океана, к востоку через такие важные города стран, как Бенгела, Уамбо, Квито и Луэна, а затем достигает пограничного города Луао, который граничит с Демократической Республикой Конго.

По словам генерального директора Анкольской международной компании при CR20 Хань Шучэня, Бенгельская железная дорога строилась еще с января 2006 года в качестве одного из самых важных проектов Анголы после гражданской войны в стране.

Общий объем инвестиций в строительство составил $1,83 млрд, а CR20 занималась разработкой, снабжением и строительством проекта в соответствии с китайскими стандартами.

Во время строительства, китайская компания создала более 25 тыс. рабочих мест для местных жителей, а также обучила более 5 тыс. технических специалистов, включая водителей, работников линии, техников связи и сигнальных техников.

«В связи с природными катаклизмами, болезнями и наличием противопехотных мин, более 20 китайских и двое местных рабочих погибли во время строительства дороги. Их жизни были положены во имя нерушимой дружбы между Китаем и Анголой», — заявил Хань.

Отметим, что 21 августа 2014 года было анонсировано завершение строительства Бенгельской железной дороги. 27 июля 2017 года он был передан властям Анголы.