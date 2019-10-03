Иннополис, Татарстан, 4 октября, 2019, 01:48 — ИА Регнум. Команды из девяти регионов России получили путевку на Всемирную олимпиаду роботов (World Robot Olympiad) по итогам федеральных учебно-тренировочных сборов, которые прошли в университете Иннополис (Татария). Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

Человек и робот

На соревнования по робототехнике в Венгрию (город Дьёр), которые пройдут в ноябре 2019 года, поедут команды из Москвы, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Раменского, Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска и Иннополиса.

Российские команды будут участвовать в олимпиаде по всем четырем направлениям: «Основная», «Продвинутая», «Футбол роботов» и «Творческая».

Отбор в творческую категорию проходил дистанционно, в нем победили команды Москвы, Санкт-Петербурга и Казани с проектами Synchronium — виртуальный регулировщик для беспилотных машин; LEGO Education Helper — робот, помогающий в проведении уроков робототехники; PinGO — робот для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра.

В этом году олимпиада будет посвящена теме Smart Cities — «Умные города».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в сборах приняли участие 537 представителей из 54 регионов России. Соревнование проходило в десяти различных категориях для нескольких возрастных групп. Среди них: «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы», «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов», «Интеллектуальные беспилотные автомобили», «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты» и другие.