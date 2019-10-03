Москва, 4 октября, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Космические войска Военно-космических сил России с начала года обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных ракет, сопроводили около 700 космических объектов, проконтролировали вывод на орбиту около 300 космических аппаратов. Об этом пресс-служба Минобороны РФ написала в сообщении ко Дню Космических войск России, опубликованном на сайте ведомства.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

Отмечается, что в зоне особого внимания Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС находится контроль группировок иностранных космических систем.

Всего в 2019 году специалистами центра было выполнено более трех тысяч специальных работ по контролю космической обстановки, в ходе которых было также предупреждено 19 опасных сближений космических объектов с российскими аппаратами на орбите.

«4 октября 1957 года в СССР было положено начало Космической эры — с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли», — говорится в сообщении об эпохальном событии в истории человечества.

Как тогда, так и сейчас подготовку и осуществление полетов космических аппаратов различного назначения, глобальный мониторинг космической обстановки, радиолокационный контроль ракетоопасных направлений выполняется подразделениями Космических войск, история которых и началась с той знаменательной даты.