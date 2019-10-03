Ереван, 4 октября, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Военнослужащий контрактной службы ВС Армении Мушег Абовян погиб 3 октября в Тавушской области Армении в результате огня со стороны Азербайджана, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Эта провокация азербайджанской стороны не останется безнаказанной», — написал он на своей странице в Facebook.

Ованнисян выразил соболезнования родным и членам семьи Мушега Абовяна.

2 октября в результате огня ВС Азербайджана в приграничном армянском городе Ноемберян был ранен водитель гражданского трактора, проводящего инженерные работы.