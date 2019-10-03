Акушинский район, Дагестан, 4 октября, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Дополнительный офис Дагестанского отделения Сбербанка открылся 3 октября в селе Акуша Акушинского района Дагестана, сообщается на сайте районной администрации.

Akusha-mr.ru Открытие офиса Сбербанка в селе Акуша

До этого более двадцати лет жителям района приходилось для оплаты коммунальных услуг, налоговых сборов, штрафов, получения и перевода денежных средств ездить в соседний район.

«Теперь с открытием офиса всё будет значительно легче. Большое спасибо Вам всем от имени всех жителей района», — поблагодарил представителей банка присутствовавший на открытии отделения глава района Махач Абдулкеримов.

Сообщается, что новый офис Сбербанка оснащен всем необходимым оборудованием для совершения любых банковских операций. Все четыре сотрудника — местные жители, прошедшие необходимое обучение и стажировку.

На территории Акушинского района проживает более 52 тыс. человек. Расположен он в горах, на высоте от 1,5 до 2 тыс. метров над уровнем моря, в 130 километрах от Махачкалы.