Кишинёв, 3 октября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон 3 октября встретился в Кишиневе с верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини и наградил ее «Орденом Почета». Как передает ИА REGNUM, Додон отметил, что награда вручена «в знак глубокой признательности за существенное содействие развитию и укреплению дружеских партнерских отношений между Молдавией и Европейским союзом».

Saeima Федерика Могерини

В Кишиневе Могерини также встретилась с премьер-министром Майей Санду и главой МИД Нику Попеску. На брифинге Могерини напомнила, что в июле ЕС разморозил внешнюю помощь и в дальнейшем может увеличить ее объемы.