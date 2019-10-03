Нью-Йорк, США, 3 октября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе — на следующий день после самого серьезного падения за шесть недель, 3 октября передает агентство Reuters.

Ryan Lawler Биржа

Индекс Dow Jones вырос на 0,47%, до 26 201,04 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,80%, до 2910,63 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 1,12%, до 7772,27 пункта.

Тем не менее на Уолл-стрит сохраняется серьезная напряженность — инвесторы ожидают отчета о рабочих местах в США, который должен быть опубликован 4 октября.

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