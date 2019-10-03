Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился сегодня, 3 октября, в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Оба президента отметили динамику в торгово-экономических отношениях.

«Несмотря на то, что была пауза в наших личных контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов. У нас хорошие перспективы по этому направлению, имею в виду планы, автором которых является президент Азербайджана в значительной степени. Мы со своей стороны делаем тоже всё от нас зависящее, чтобы эти конкретные, я считаю, крупные проекты были реализованы. Над этим работает межправкомиссия, и работает, на мой взгляд, достаточно уверенно», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В свою очередь Алиев отметил рост товарооборота между странами.

«В прошлом году, и в этом году. По нашим данным, до августа уже где‑то более 20 процентов. И реализация «дорожных карт», которые мы с Вами утвердили, приведёт, конечно, к более тесному взаимодействию, интеграции и сотрудничеству во всех сферах».