Пекин, 3 октября, 2019, 23:38 — ИА Регнум. На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast

В Sohu отметили, что военно-промышленный комплекс России справился с этой задачей, имея гораздо более скромное финансирование из госбюджета и более слабую экономическую базу.

В частности, подчёркивает информресурс, «Мать всех бомб» GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) начинена взрывчатым веществом H6, состоящим из тротила, гексогена и нитроцеллюлозы.

При массе в 8,5 тонны GBU-43/B взрывается с мощностью, аналогичной 11 тоннам тротила. Температура в эпицентре взрыва достигает 1500 градусов по шкале Цельсия, а ударная волна распространяется на дальность до одного километра.

В России ответили созданием бомбы АВБПМ (Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности). Её испытания на полигоне были показаны по телевидению в сентябре 2007 года.

Боеприпас работает по принципам объёмного взрыва. Над целью распыляется высокоэнергетический аэрозоль, взрыв которого по мощности соответствует 44 тоннам в тротиловом эквиваленте. Температура в центре взрыва достигает 3000 градусов по шкале Цельсия, а в радиусе 300 метров достигается тотальное уничтожение любого объекта.

Китайские СМИ присвоили бомбе АВБПМ прозвище «Папа всех бомб», намекая на её очевидное доминирование над американской «мамой».