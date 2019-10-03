Претория, ЮАР, 3 октября, 2019, 23:38 — ИА Регнум. По итогам переговоров на высшем уровне ЮАР и Нигерия заключили 32 соглашения о торговле и сотрудничестве, 3 октября передает агентство Reuters.

GovernmentZA Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса

3 октября в ЮАР завершились два дня переговоров между президентом Южноафриканской Республики Сирилом Рамафосой и президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

Поводом для переговоров стали нападения на нигерийских граждан в Йоханнесбурге и Претории. Обе стороны намерены «принять конкретные меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем».

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