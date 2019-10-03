Москва, 3 октября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. В Москве около 20 пьяных дебоширов попытались прорваться на территорию Хованского кладбища, однако после того, как охрана некрополя вызвала полицию — они извинились и поспешили покинуть территорию. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба государственного бюджетного учреждения «Ритуал».

Джеймс Энсор. Пьяницы. 1883

Ранее в столичных СМИ появилась информация о том, что более 30 человек попытались прорваться через центральные ворота Хованского кладбища Москвы.

В ГБУ «Ритуал» уточнили, что действительно, группа из 20 нетрезвых граждан пыталась проникнуть на территорию Хованского кладбища, угрожая при этом охране некрополя. Было это около 20:45 по московскому времени.

Охрана кладбища вызвала наряд полиции. Пьяные граждане поспешили принести извинения и покинули территорию.

Полиция никого не задержала.